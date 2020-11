AGGIORNAMENTO – Svolta importante nell’indagine della guardia di finanza sull’inchiesta relativa alla sottrazione di fondi ai danni della onlus ‘Uniti per la provincia di Cremona’ che vede coinvolti Renato Crotti, gestore “di fatto” dell’ente benefico, già sospeso, Attilio Mazzetti, gestore di locali notturni, e Cristiano Bozzoli, titolare di un’impresa di vendita di stufe e caldaie, tutti indagati, in concorso, per associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e alla truffa. Per l’accusa, avrebbero prelevato soldi da utilizzare per scopi estranei alle finalità benefiche. Questa mattina i militari della finanza hanno arrestato Attilio Mazzetti con le accuse di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e al riciclaggio, per aver emesso fatture per operazioni inesistenti e per aver tentato di minacciare alcuni testimoni in relazione alle dichiarazioni che avevano rilasciato durante le indagini. Da questa mattina, inoltre, sono in corso perquisizioni presso la sede di ‘Uniti per la provincia di Cremona’, presso l’abitazione di Renato Crotti, e presso l’abitazione dell’arrestato. Sotto la lente della finanza ci sarebbe un importo complessivo di circa 250.000 euro sottratto alla onlus che era arrivata a raccogliere 4 milioni di euro per finanziare iniziative anti- Covid. L’indagine ipotizza prelievi illeciti e soldi dirottati su conti correnti all’estero. Si parla anche di false sanificazioni, del pagamento di servizi giornalistici mai effettuati e dell’acquisto di impianti di allarme installati nelle abitazioni di persone ignare. Secondo l’accusa, ci sarebbero stati bonifici a favore di Bozzoli, operazioni ritenute “anomale” dagli investigatori, insospettiti anche da reciproci trasferimenti di denaro su conti esteri, accesi in Bulgaria e Gran Bretagna tra Bozzoli e Mazzetti. All’epoca, sentito dagli inquirenti, Bozzoli si era giustificato esibendo la copia di una fattura che riportava come causale la ‘preparazione e consegna a domicilio di 750 pasti caldi’. Secondo la finanza, però, il pagamento effettuato a suo beneficio dalla onlus non corrispondeva ad alcuna prestazione effettivamente resa da Mazzetti, che nella vicenda avrebbe avuto un ruolo di intermediario. Nelle prossime ore l’arrestato sarà sentito dal gip al quale potrà fornire la sua versione dei fatti.

Sara Pizzorni