Lettera scritta da Pier Giacomo Canna

Sono giorni che si parla di digitalizzazione, fibra ottica. Bene, in via Nolli in quel di Gerre dè Caprioli mi ritrovo con la linea telefonica fissa TIM completamente isolata dall’inizio di dicembre e sembra non sia il solo nella via. Più volte segnalato il guasto via portale Tim tramite cellulare, contattato 187, inviati solleciti vari. In conclusione le risposte son sempre le solite (interverremo il più presto possibile,,,,ecc ) la linea in questo momento è sempre isolata .Tramite la pubblicità ti offrono di tutto e di più ma alla fine la sostanza è questa Speriamo in Babbo Natale!

Pier Giacomo Canna