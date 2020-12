Commovente la storia Mario Grisi e del fratello Ganpiero, due fratelli di 84 e 91 anni di Pizzighettone, separati dal coronavirus, che si sono potuti rivedere dopo un anno grazie alla tecnologia. Lo racconta ‘Il Cittadino di Lodi’. Si sono rivisti dopo dodici mesi in videochiamata e hanno pianto. “Come dei bambini indifesi che restano senza parole davanti a una sorpresa”, ha raccontato Luisa, figlia di Mario. “Nemmeno il covid è riuscito a separarli”. I fratelli Grisi sono originari di Pizzighettone, due di undici fratelli, Mario ex ambulante di frutta e verdura e Gianpiero autotrasportatore in proprio per la Sivam di Casalpusterlengo, e nel paese natio hanno vissuto entrambi una vita fino a quando dodici anni fa Mario si è trasferito a Codogno per stare accanto alle figlie Luisa e Rosanna.