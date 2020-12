Due incidenti dalle conseguenze serie ma per fortuna non gravi sono accaduti oggi a Sesto ed Uniti e a Pieve San Giacomo. A Sesto, poco dopo le 18 in piazza Garibaldi un’Audi e una Mercedes si sono scontrate frontalmente. Il conducente dell’Audi, un 22enne, è rimasto illeso, mentre una 60enne del paese che era a bordo della Mercedes ha avuto la peggio. La donna ha riportato ferite serie, ma non rischia la vita. Sul posto i medici del 118, i vigili del fuoco e la stradale. Qualche ora prima, verso le 14,30, tre auto si erano scontrate sulla provinciale 33, in territorio di Pieve San Giacomo. Quattro persone sono rimaste ferite in condizioni serie ma non gravi. Dinamica da appurare da parte della polstrada d Casalmaggiore, intervenuta insieme alle ambulanze e ai vigili del fuoco.