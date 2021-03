Incendio, oggi, in una villetta di via Solferino 13 a Pizzighettone. Le fiamme hanno interessato prima il garage e poi l’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza i luoghi. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’incendio sia partito dalla moto di un ragazzino appena messa in garage con il motore ancora caldo. Forse anche a causa di una sigaretta è scoppiato l’incendio che poi si è propagato anche all’abitazione. Danni, ma per fortuna nessun ferito.