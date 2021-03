Una piccola fattoria situata in mezzo ai campi a Bosco ex Parmigiano dove sono presenti galline, un alpaca, un asino e una pecora. Animali e un orto che fanno parte di una fattoria didattica per i ragazzi autistici. Come si sa, il ruolo degli animali in questo tipo di situazioni è molto importante. Nei giorni scorsi, purtroppo, qualcuno ha tagliato la rete e si è portato via le galline e attrezzi da lavoro. E non è la prima volta che succede: in passato i ladri avevano rubato una decina di oche, galline e anatre. Il luogo è isolato e di notte i balordi hanno potuto agire indisturbati.

Sara Pizzorni