C’è anche la figlia di Ernestina Chiari, uccisa a 74 anni nel 2016 dal marito Libero Marini, tra i destinatari degli indennizzi assegnati dal Comitato per la solidarietà alle vittime di mafia e di reati violenti alla persona presieduto dal commissario Marcello Cardona, riunito per esaminare le richieste di risarcimento e di indennizzo. Alla figlia della vittima saranno destinati 30mila euro. Per l’omicidio della moglie, Marini era stato condannato a nove anni e quattro mesi.

La donna era stata accoltellata alla gola dal marito nel loro appartamento di via Brenti. Marini non sarebbe più riuscito a sopportare la sofferenza della compagna di una vita, colpita da un ictus che le aveva paralizzato metà del corpo. Dopo l’omicidio, Marini era rimasto tutta la notte in casa con il cadavere della moglie fino alla mattina intorno alle otto, quando era arrivata la badante che si sarebbe dovuta occupare della malata. Era stata lei a chiamare i carabinieri.

50mila euro andranno invece ai genitori di una donna uccisa dal marito nel 2015 a Varese dopo sei mesi di matrimonio e di continui maltrattamenti. Dalle indagini condotte dalla locale Squadra Mobile è emerso che l’uomo somministrava alla moglie un’abbondante dose di psicofarmaco causandole la morte per asfissia per impossessarsi del capitale investito nella polizza vita della donna.

524.900 euro sono infine stati destinati ai familiari di una vittima innocente di mafia rimasta uccisa a Napoli nel 1989, nella strage perpetrata dai clan camorristici Sarno e Aprea contro il clan Andreotti, al fine di imporre sul territorio di Ponticelli il proprio predominio e gestire autonomamente le attività illecite.

