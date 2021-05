Si aggrava la posizione per tre degli arrestati nell’ambito dell’operazione Donkey, nell’ambito della quale sono finite in manette 12 persone. In particolare, per Roberto Taino, Mirko Legina e Mario Totta il Gip di Brescia ha emesso un’ulteriore misura cautelare per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso, convalidando così le risultanze investigative formulate dalla Procura della Repubblica di Brescia in ordine ad ulteriori e nuovi episodi commessi dal sodalizio criminale proprio in quella provincia.

A notificare il provvedimento sono stati, ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona. Gli arresti risalgono al 27 aprile scorso e avevano portato a 10 miusure di custodia cautelare in carcere e due persone ai domiciliari, in una maxi operazione condotta dai Carabinieri di Cremona coadiuvati dai colleghi di Brescia.

