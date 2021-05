Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 28 maggio verso le 16,30 in via Acquaviva 18. Due le persone ferite: si tratta di due operai di 50 e 58 anni, entrambi addetti alle operazioni di raffreddamento della scoria di acciaieria. L’incidente è avvenuto in seguito ad un’anomala reazione probabilmente dovuta ad un eccesso di utilizzo di acqua. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i mezzi a bordo dei quali stavano operando i due addetti hanno attutito l’impatto. Sul posto sono intervenuti l’Ats Valpadana, i carabinieri, due ambulanze, una della Croce Verde e una di Cremona Soccorso. I due operai sono stati entrambi ricoverati all’ospedale di Cremona con ustioni di primo e secondo grado. Le loro condizioni non sono gravi.

© Riproduzione riservata