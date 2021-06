Sono 12 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 417 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 35.272 tamponi seguiti (tasso di positività all’1,1%).

Scendono di 10 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 183, così come scendono di 3 i ricoveri ordinari, per un totale di 939. I decessi in regione sono 6 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 160 contagi, 21 a Bergamo, 45 a Varese, 46 a Brescia, 11 a Mantova, 38 a Monza, 25 a Como, 9 a Sondrio, 19 a Pavia, 6 a Lodi, 6 a Lecco.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.557 casi positivi da coronavirus e 73 morti a causa del Covid. Attualmente i ricoverati sono 6.324 (285 in meno di ieri), di cui 836 nei reparti di terapia intensiva (56 in meno di ieri) e 5.488 negli altri reparti (229 in meno di ieri). Sono stati analizzati 103.912 tamponi molecolari e 117.027 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,2 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,2 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 1.967 e i morti 59.

