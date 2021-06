Eriksen, Lukaku gli dedica il gol: “Forza, ti voglio bene”

“Eriksen ti voglio bene”. E’ il labiale di Romelu Lukaku rivolto alla telecamera dopo il gol al 10′ del primo tempo di Belgio-Russia, pensiero per il compagno di squadra a Eriksen, il centrocampista danese dell’Inter vittima di un malore e soccorso con un massaggio cardiaco durante Danimarca-Finlandia. Il 29enne si è sentito male sul terreno di gioco ed è stato portato, prima negli spogliatoi e, poi, in ospedale. In serata, sono arrivate le parole del dirigente della Federcalcio danese Peter Moeller che ha rassicurato tutti. “Ora sta bene” ha detto.