Potrebbe essere la Primavera della Cremonese a sfidare in amichevole giovedì 17 giugno alle 18 a Coverciano l’Italia di Roberto Mancini.Una bella soddisfazione per ragazzi di mister Pavesi dopo la straordinaria stagione disputata quest’anno, interrotta solo in semifinale playoff contro il Lecce.

L’Italia sarà impegnata mercoledì sera con la Svizzera per la seconda sfida del girone A di Euro 2020 e, come già accaduto il giorno dopo la sfida con la Turchia, con gli Azzurri che sono scesi in campo a Coverciano contro la Primavera del Pescara, giovedì potrebbe toccare ai giovani grigiorossi.

Tra i giocatori di Mancini ci saranno gli ex Gaetano Castrovilli, convocato dal c.t. Mancini all’ultimo per sostituire l’infortunato Lorenzo Pellegrini, e Salvatore Sirigu, oltre al piadenese Alessandro Bastoni.

Eleonora Busi

