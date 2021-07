E’ Alessandra Bruschi il nuovo direttore generale di Cremona Solidale. La nomina è giunta in queste ore, su decisione del Consiglio di amministrazione, che ha valutato positivamente un’esperienza lavorativa che l’ha vista ricoprire numerosi incarichi dirigenziali sia in territorio cremonese sia in altre zone d’Italia.

Ultimo della lista il lavoro come direttore presso l’Istituto di sicurezza sociale nella Repubblica di San Marino; ma la nuova dg ha ricoperto incarichi di rilievo anche in Regione Lombardia, dove ha lavorato come direttore dell’Unità operativa Controllo Strategico. In precedenza è satata in forze prima presso l’Asst di Mantova e poi in quella di Cremona, dove ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo fino al febbraio 2019.

Il precedente dg, Emilio Tanzi, aveva lasciato la dirigenza già lo scorso aprile, quando il presidente Emilio Arcaini aveva assunto il ruolo a interim, in attesa di una nuova nomina. Le procedure di selezione tra i sedici soggetti che avevano presentato la propria candidatura, sono però andate per le lunghe più del previsto.

lb

