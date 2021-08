Si avvicina la tradizionale Festa dell’Assunta, che dopo il fermo del 2020 causa pandemia, ora torna a Ferragosto seppur con qualche variazione dovuta al Covid-19. Per la prima volta l’intera manifestazione sarà trasmessa integralmente su Cremona1 (canale tv 80 e streaming su www.cremona1.it), un modo per renderla fruibile da tutti anche a distanza.

Il via alle 15, con il ritrovo delle imbarcazioni sul Grande Fiume di fronte alla Canottieri Flora di Cremona, poi la discesa della statua della Patrona del Po con benedizione delle società rivierasche e arrivo alle16:30 in località Isola Provaglio a Brancere per un momento di preghiera in memoria delle vittime delle alluvioni e del Coronavirus. «Credo sia doverosa questa associazione di vittime, perché ci rende solidali con le famiglie che hanno vissuto questa tragedia ma al contempo ci apre alla consolazione che la fede riesce a dare nel riferimento a Maria madre del dolore ai piedi della Croce», racconta don Pierluigi Vei parroco di Stagno Lombardo con Brancere.

Per evitare assembramenti, andranno in processione lungo la via Alzaia solo i ministri di culto, mentre ai fedeli sarà consentito partecipare alla messa seguendo le misure anticontagio, celebrazione in programma alle17:00 nella “cattedrale delle robinie” all’aperto dove si erge la santella della Regina del Po. «Ci siamo impegnati con i diversi enti e persone coinvolte affinché la Festa dell’Assunta quest’anno potesse esserci» spiega il sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani, che precisa: “Abbiamo volentieri condiviso le indicazioni della Prefettura, per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza nonostante la complessa situazione sanitaria”.

Federica Priori

