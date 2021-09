Elezioni Germania, Spd: “Tocca a noi formare il governo”

“Siamo avanti, quindi abbiamo il mandato per formare un governo”. A rivendicarlo è stato il segretario generale della Spd, Lars Klingbeil dopo i primi exit pool che vedono in testa il suo partito alle elezioni tedesche per il rinnovo del Bundestag. “Olaf Scholz ha scosso questa campagna elettorale. Ora vogliamo usare questo risultato per lottare affinché Scholz diventi Cancelliere”, ha aggiunto. “La Spd è tornata. Stasera festeggeremo, domani vedremo come riuscire a mettere insieme un governo stabile”. Quanto ad una possibile coalizione: “Domani discuteremo di come procedere”.

Se i numeri degli exit poll saranno confermati – tra il 25 ed il 26% dei voti – quello di oggi è il risultato peggiore della storia per l’unione Cdu-Csu. Non a caso il segretario generale della Cdu ha parlato di “un risultato amaro”.

Sulla base degli exit poll della Zdf, alla Spd andrebbero 215 seggi, alla Cdu-Csu 198, 120 ai Verdi, 99 ai Liberali dell’Fdp 99, 83 all’Afd e 41 alla Linke.