Un aggiornamento in merito allo studio di fattibilità per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Cremona e Olmeneta. È quanto chiede il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni in una interrogazione a risposta scritta indirizzata questa mattina alla giunta regionale e all’assessore ai Trasporti Claudia Terzi.

“Vorrei anche sapere – aggiunge Piloni – quali azioni intenda intraprendere Regione Lombardia nei confronti di RFI per poter accelerare la realizzazione del raddoppio ferroviario e più in generale gli investimenti su tutta la rete infrastrutturale della nostra provincia”.

“L’intervento era già indicato nel Contratto di Programma tra il Ministero dei trasporti e RFI relativo al piano investimenti 2017-2021, nell’ambito degli interventi prioritari relativi alla valorizzazione delle reti regionali del Bacino Nord Ovest – spiega il consigliere dem – e lo scorso febbraio, in commissione Trasporti, durante un’audizione con RFI, l’ing. Vincenzo Macello, responsabile della Direzione Investimenti, dichiarava di disporre di 1 milione di euro per l’avvio dello studio di fattibilità che non era ancora stato avviato”.

“Si tratta di un intervento fondamentale che coinvolge ben sei tratte ferroviarie della nostra provincia, tra le quali le linee Brescia-Cremona e Treviglio-Cremona notoriamente le più frequentate dai pendolari, e che alzerebbe moltissimo gli standard qualitativi del servizio, incrementando la frequenza, migliorando la puntualità, la regolarità e la sicurezza del traffico pendolare e favorendo al contempo un adeguamento dell’itinerario merci transpadano” sottolinea Piloni che conclude con l’auspicio che “Regione Lombardia, oltre al raddoppio della Mantova-Cremona, si faccia sentire e chieda conto anche di questa linea e del quadro generale delle linee ferroviarie che attraversano la nostra provincia”.

