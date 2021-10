E’ andato tutto bene, domenica, a Segrate, nel giorno del disinnesco, da parte degli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona, di due ordigni inesplosi della seconda guerra mondiale ritrovati nel cantiere ferroviario di via Rivoltana 50 a Segrate. L’intervento è iniziato col despolettamento delle bombe direttamente sul luogo del ritrovamento. Gli ordigni sono poi stati trasportati in un’area decentrata, in via Giorgio Gaber, lungo la circonvallazione dell’Idroscalo, dove sono stati fatti brillare.

Disposta l’evacuazione di 417 famiglie di Novegro, la più vicina al luogo del ritrovamento. Gli sfollati sono stati ospitati in un punto di accoglienza ricavato nelle scuole del quartiere. In concomitanza con le detonazioni, è stata momentaneamente sospesa la circolazione sulla vicina linea ferroviaria e nell’aeroporto di Linate.

