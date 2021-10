Michetti: “Capitale non può più vivere in questo degrado”

“La cosa più importante è ripulire la città, per cui, una task force che si metta all’opera perché Roma non può più vivere in questo degrado”.

Lo promette Enrico Michetti, candidato sindaco della Capitale per il centrodestra, ospite del palazzo dell’informazione dell’Adnkronos a Roma. E a proposito di Guido Bertolaso che ha accetto la proposta di Michetti che lo vuole commissario a Roma precisa: “Bertolaso è il tecnico che nella gestione commissariale è il primo in Italia”.