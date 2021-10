E’ stato ritrovato questa mattina in zona Maginot, il 27enne scomparso da Ospitaletto Bresciano alcuni giorni fa, per cui si erano moblitate le ricerche da parte di Vigili del Fuoco, carabinieri e protezione civile. E’ stato rintracciato dai militari di Monticelli sul lungo Po, allertati da alcuni pescatori ai quali il giovane aveva chiesto del cibo. Il 27enne sarebbe in buone condizioni di salute e si trova ora nella caserma a Monticelli dove si sta cercando di ricostruire i motivi dell’allontanamento.

L’uomo aveva abbandonato l’auto in località Casazza nei pressi di Isola Serafini lunedì 11 ottobre, una Fiat Bravo. L’allarme era stato dato il giorno dopo dalla madre.

