Una cinquantina di persone si sono radunate in piazza Roma questa mattina, per protestare nuovamente contro il Green Pass. Il Comitato Fortitudo No Green Pass ha voluto anticipare la tradizionale adunata del sabato pomeriggio, spostandola nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro, “al fine di mostrare la nostra solidarietà ai lavoratori sottoposti a questo ricatto” hanno detto i promotori dalla pagoda dei Giardini pubblici, diventata palco improvvisato.

“Dovevamo manifestare davanti alla Cgil, ma dopo quello che è successo sabato scorso a Roma, ci hanno detto di no” ha sottolineato una delle organizzatrici. “Noi abbiamo sempre manifestato in modo pacifico. Anche a Roma. Noi prendiamo le distanze da quanto accaduto alla Cgil. perché siamo contro ogni tipo di violenza. Eppure abbiamo visto persone che non facevano nulla di male, se non manifestare per la propria libertà, prese a manganellate”.

Il sentiment condiviso tra i manifestanti è stato quello di portare la propria solidarietà a chi è rimasto a casa, ma non mancavano tra le fila della protesta anche gli stessi protagonisti, i lavoratori non vaccinati: chi si è lamentato perché per lavorare dovrà fare il tampone ogni due giorni, ma anche chi ha deciso di restare a casa fino a fine dicembre, come due dipendenti di Cremona Hotel. Presente anche un medico di base in pensione, sospeso per essersi rifiutato di fare il vaccino, come molti altri sanitari.

Laura Bosio

