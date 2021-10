Lazio-Inter, quasi rissa dopo gol: cosa è successo

Lazio-Inter, quasi rissa dopo il gol biancoceleste. La Lazio realizza la rete del 2-1 con Felipe Anderson all’81’ dopo una rapida ripartenza. Il gol scatena le proteste dei nerazzurri: la Lazio non si sarebbe fermata per l’infortunio di Di Marco, rimasto a terra nell’azione precedente. In realtà, il gioco non era stato interrotto nemmeno dalla formazione nerazzurra dopo il problema accusato da Di Marco, a terra per uno scontro con Leiva. Il pallone è arrivato al portiere biancoceleste Reina e da lì è partita l’azione del gol. Dopo la rete, alta tensione in campo, capannello e 4 cartellini gialli.