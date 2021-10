Covid oggi Lombardia, 297 contagi e 2 morti: a Milano 47 casi

Sono 297 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi casi a Milano città sono 47. 213 i casi scoperti con test molecolare, 84 con test antigenico. Secondo il monitoraggio quotidiano, i pazienti covid ricoverati sono 289, due in più di ieri. Quelli in terapia intensiva diminuiscono: sono 52, tre in meno di ieri, considerando i due decessi e un dimesso. In tutto i dimessi e i guariti sono 203, gli attualmente positivi si attestano a 8.344 (+92).

Sono 95 i nuovi positivi di Milano e provincia, e 47 solo in città, emerge dal report epidemiologico sulla Lombardia. A Monza e provincia i casi sono 31, a Brescia 36, a Como 33, a Bergamo 28. Sono 13 a Cremona, 15 a Varese, 13 a Pavia, 5 a Mantova, 5 a Lodi e 5 a Sondrio. Solo 1 caso in provincia di Lecco.