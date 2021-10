Spada di crociato ritrovata dopo 900 anni in fondo al mare

Una spada di un crociato ritrovata in fondo al mare dopo 900 anni. Un sub israeliano, nelle acque davanti alla costa del Carmelo, ha trovato la spada che -si ritiene- sia appartenuta ad un cavaliere crociato. Il sub, Shlomi Katzin, ha consegnato il reperto alle autorità. La spada era adagiata sul fondo del mare, ad una profondità di 140-150 metri. L’oggetto deve essere ripulito e sottoposto ad analisi accurate.