Brescia, aspetta l’ex sotto casa e la uccide a martellate

Femminicidio nel bresciano. Un uomo di 49 anni, Ezio Galesi, ha ucciso a martellate la ex meno di un’ora fa a Castegnato. La vittima è Elena Casanova, sua coetanea. Secondo la prima ricostruzione, lui la stava aspettando sotto casa. Per la donna non c’è stato niente da fare. La pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto dopo una segnalazione ha già arrestato il 49enne, che si trova in caserma.