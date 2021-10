Nuova tappa del Digitalmeet Roma 2021

Nuova tappa del DigitalMeet Roma edizione 2021. Il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese punta questo pomeriggio alla Letteratura e alle nuove Tecnologie per la cultura con una diretta streaming sulla pagina di Binario F (Facebook Roma) e la Registrazione é su Eventbrite. L’evento romano, moderato da Cristina Colaninno e Andrea Pastina, è organizzato con Olab e Mediatori Professionisti Roma. Digitalmeet è un festival che intrattiene da ben nove edizioni tutta Italia e che, a Roma, è giunto alla sua terza edizione coinvolgendo professionisti ed esperti di molti settori.

Il colore di quest’anno, sottolineano gli organizzatori, “è un giallo aranciato che vuole ricordare il calore dei raggi del Sole. Un colore che dona positività e speranza per affrontare le nuove sfide del 2021, per aiutare tutti noi a fortificarci con energia, chiarezza e ottimismo guardando alle possibilità che questa crisi ci ha offerto, grazie anche al digitale”. Il festival nasce per sostenere e implementare le competenze digitali e fare networking con esperti, imprese e partner. Digitalmeet nel Lazio è un progetto realizzato da Cfc in collaborazione con Binario F, Zauber Venture, Digital Academy e Nord Est Digitale, patrocinato dalla Regione Lazio e promosso da Fondazione Comunica e Icenter Tag Padova.

In tutta Italia, intanto, continuano fino al 23 ottobre incontri, eventi, approfondimenti legati al mondo del digitale, dell’Ict e del web. Lo scopo della kermesse è quello di fare il punto sullo stato dell’applicazione della digital transformation in tutti i campi, un digitale “capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia”.