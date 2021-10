Covid oggi Puglia, 203 contagi: bollettino 23 ottobre

Sono 203 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi, sabato 23 ottobre 2021, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid della Regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.415 test. Spiccano i 70 contagi in provincia di Bari, 43 in provincia di Taranto e 41 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive sono 2.219. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 129, in terapia intensiva invece 16 persone.