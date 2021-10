Omicidio a Cadelbosco, 28enne ucciso a colpi di pistola in officina

Omicidio a Cadelbosco, sopra in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri, insieme ai colleghi della nucleo operativo della compagnia di Guastalla e della stazione di Castelnovo Sotto, hanno arrestato per omicidio, ricettazione e porto illegale di armi e munizioni il 70enne Dante Sestito, originario di Cutro (Kr) e residente a Cadelbosco Sopra, gestore di un’autofficina di ricambi pneumatici.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alle 15.30 di ieri all’interno dell’autofficina, durante una lite scaturita per motivi ancora in corso di accertamento, ha ucciso con un colpo di pistola Salvatore Silipo 28enne nativo di Crotone e residente a Gualtieri. L’omicida è stato bloccato da due carabinieri di una pattuglia della stazione di Castelnovo Sotto che stavano passando vicino all’autofficina e, allertati dalla presenza in strada di un parente della vittima, dopo aver richiesto supporto alla centrale operativa, hanno bloccato e disarmato l’uomo.

La pistola revolver smith e wesson calibro 44 magnum, illegalmente detenuta, risultata rubata, è stata sequestrata insieme a 18 colpi di cui uno esploso. La salma è stata posta a disposizione della Procura reggiana che coordina le indagini. Nella notte il sessantenne è stato interrogato negli uffici del nucleo Investigativo a Reggio Emilia dal pm Giannusa alla presenza del legale avvalendosi della facoltà di non rispondere. L’arrestato è stato portato nel carcere di Reggio Emilia.