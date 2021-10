Vaccino covid, Ilaria Capua: “Ho fatto terza dose, sono contenta”

“Ho fatto la terza dose, sono contenta di averla fatta”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’università della Florida, a DiMartedì accenna alla propria esperienza da vaccinata con la dose booster contro il covid. “Si sente, è una stimolazione aggiuntiva, che avviene per moltissimi tipi di vaccino. A chi la farà, dico che si sente”, dice la scienziata.

Il quadro dell’epidemia è caratterizzato dall’aumento dei contagi in diversi paesi. “In Inghilterra c’è stato l’azzeramento delle misure. Bisogna mettere in pista tutti gli strumenti che abbiamo. In Italia l’epidemia è sotto controllo, in altri paesi la situazione è diversa e il virus continua a circolare. Continuerà a farlo nelle persone vaccinate, con sintomi lievi, e nelle persone non vaccinate”, aggiunge.