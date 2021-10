Sono 5.335 i positivi individuati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 474.778 tamponi processati con un tasso di positività all’1,1%. Si registrano altri 33 morti. Sono 2.658 i ricoverati con sintomi, 49 in più da ieri. Le terapie intensive occupate sono 349, 2 in più da ieri.