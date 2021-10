Covid oggi Lazio, 583 contagi e 6 morti. A Roma 298 nuovi casi

Sono 583 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.652 tamponi molecolari e 19.753 antigenici con un tasso di positività all’1,7%. I ricoveri per Coronavirus sono stati 370, 13 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 48, una in più rispetto al giorno precedente. Da ieri sono guarite 423 persone. I casi a Roma città sono a quota 298.

Nel dettaglio i contagi e i decessi delle Asl del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 79 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 175 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 44 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 53 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 138 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 29 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 30 i nuovi casi.