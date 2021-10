Vaccino Covid, oltre 7,4 milioni di over 12 senza neanche una dose

Sono oltre 7,4 milioni (7.428.507) gli italiani di età superiore ai 12 anni che non hanno ancora avuto neanche una dose di vaccino. Il dato, in calo rispetto alle scorse settimane, emerge dal report settimanale della struttura commissariale per l’emergenza covid. Nell’ultima settimana, si legge, sono state somministrate 1.112.844 dosi di vaccino in più rispetto a quella precedente.