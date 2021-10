Covid oggi Emilia Romagna, 372 contagi e 3 morti: bollettino 31 ottobre

Sono 372 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti, un 67enne e una 91enne di Forlì-Cesena, oltre a un 93enne di Piacenza. Da inizio pandemia le vittime sono state 13.595 nella Regione.Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.111 tamponi con un tasso di positività all’1,6%. Da ieri sono guarite 335 persone.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28, 3 in meno rispetto a ieri, 307 quelli negli altri reparti Covid, 16 in più.