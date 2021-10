Quirinale, Prodi: “Ho 83 anni e Berlusconi anche di più…” – Video

Per l’elezione a presidente della Repubblica “io non avrei i voti neanche a pensarci. Berlusconi pensa di averli… Io l’anno prossimo ho 83 anni, più sette fa 90, mi sembra un attentato alla Provvidenza. Lui ne ha molti di più, si vede che ha una Provvidenza diversa”. Lo ha detto Romano Prodi, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai3. E una sfida con Silvio Berlusconi per il Quirinale Prodi non se la augura “neanche per sogno”.

Sul voto per il Ddl Zan Berlusconi “si è appiattito. In questa fase storica non può fare altro… Se vuole andare al Quirinale, bisogna pure che parta da una base condivisa. Non si può permettere di litigare con Fdi e con la Lega. Il suo comportamento è razionale”. (immagini raiplay.it).