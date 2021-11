Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 novembre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, lunedì 1 novembre, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

Sono 204 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. I nuovi casi sono stati individuati su 10.810 test di cui 4.424 tamponi molecolari e 6.386 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,89% (5,1% sulle prime diagnosi). Si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 85,8 anni. I ricoverati sono 283 (13 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). In Toscana, i vaccini attualmente somministrati sono 5.912.200.

Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 1 novembre in Puglia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Non si registrano decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.469 tamponi tra molecolari e antigenici. Nella Regione in totale al momento le persone positive sono 3.125. I ricoverati per Coronavirus sono 139, mentre sono 17 le terapie intensive occupate.