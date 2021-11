Covid oggi Italia, 2.818 contagi e 20 morti: bollettino 1 novembre

Sono 2.818 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 1 novembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 146.725 tamponi con un tasso positività all’1,9%. Sono 2.863 i ricoverati con sintomi, +109 in 24 ore, 364 in terapia intensiva (+22 rispetto a ieri), con 33 ingressi in 24 ore e 1.524 i nuovi guariti.

PIEMONTE

Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 36 dopo test antigenico) sono pari allo 0,5% di 18.680 tamponi eseguiti, di cui 16.935 antigenici. Di questi gli asintomatici sono 65 (73,9%). I casi sono 41 di screening, 43 contatti di caso, 4 con indagine in corso.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 74 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Nelle ultime 24 ore su 1.535 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 casi con una percentuale di positività del 4,1%. Sono inoltre 4.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,21%). Sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 75 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente sono 3.856: 846 a Trieste, 2.030 a Udine, 683 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 111.226, i clinicamente guariti 45 e 2.081 le persone in isolamento.

SARDEGNA

Sono 21 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi si registrano sulla base di 675 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1883 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 44 ( 2 in più di ieri). Sono 1289 i casi di isolamento domiciliare (lo stesso numero di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 84 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

LAZIO

Sono 445 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. “Oggi nel Lazio su 6.145 tamponi molecolari e 7.374 tamponi antigenici per un totale di 13.519 tamponi, si registrano 445 nuovi casi positivi (-83), 3 i decessi (+1), 407 i ricoverati (+19), 57 le terapie intensive (+5) e 209 i guariti”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. i casi a Roma città – spiega – sono a quota 219. importante: il richiamo della terza dose va fatto dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Abbiamo superato le 900 mila dosi di vaccino antinfluenzale consegnate ai medici di medicina generale e superate le 350 mila somministrazioni. raccomandiamo gli over 60 di prenotare il vaccino dal proprio medico dove può fare anche la terza dose del vaccino covid”. Oltre 8,75 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

EMILIA ROMAGNA

Sono 407 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 432.679 casi di positività. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 10.915 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

CALABRIA

Sono 56 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti, con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale a 1.451. I nuovi casi sono emersi attraverso 1.163 tamponi effettuati. I guariti sono +63 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -9 attualmente positivi, -13 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5).

ABRUZZO

Sono 33 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Il rotale dei casi nella regione da inizio pandemia sale così a 83034, secondo quanto comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, mentre il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2562. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78525 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1947 (+20 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 607 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

TOSCANA

Sono 204 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. I nuovi casi sono stati individuati su 10.810 test di cui 4.424 tamponi molecolari e 6.386 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,89% (5,1% sulle prime diagnosi). Si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 85,8 anni. I ricoverati sono 283 (13 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). In Toscana, i vaccini attualmente somministrati sono 5.912.200.

PUGLIA

Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 1 novembre in Puglia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Non si registrano decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.469 tamponi tra molecolari e antigenici. Nella Regione in totale al momento le persone positive sono 3.125. I ricoverati per Coronavirus sono 139, mentre sono 17 le terapie intensive occupate.

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e nessun caso positivo al Covid 19 oggi in Valle d’Aosta. I casi totali restano, pertanto, da inizio emergenza 12.310. I positivi attuali sono 80 di cui 75 in isolamento domiciliare e cinque ricoverati in ospedale. Nessun guarito nelle ultime 24 ore, dunque il totale resta di 11.756. I casi complessivamente testati sono 92.610 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 230.715. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 474.