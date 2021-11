Fintech, nasce partnership fra Tot e Visa

Nasce una partnership fra Tot e Visa. Ad annunciarlo è la piattaforma fintech di banking appena nata e che sarà operativa da inizio 2022. Tot è dedicata a liberi professionisti, microimprese ed esercizi commerciali, un segmento di mercato “che oggi è molto sotto-servito dagli istituti finanziari tradizionali” rileva Tot. Al Salone dei Pagamenti Doris Messina, Ceo e Co-Founder di Tot, interverrà al panel ‘Il futuro dei pagamenti digitali per Pa e Pmi’ per portare al mercato l”a visione futura sui servizi finanziari a valore aggiunto per liberi professionisti, microimprese ed esercizi commerciali, costruita anche sulla base di un’importante partnership con Visa” informa Tot. L’obiettivo di Tot è “digitalizzare e semplificare la gestione bancaria, finanziaria ed economica delle imprese, affiancando alle più evolute funzioni di incasso e pagamento, strumenti di pianificazione e gestione finanziaria”. Grazie a questo accordo, “Tot metterà a disposizione le carte Visa Business Credit dedicate alle imprese, caratterizzate da un plafond dinamico e costruite intorno alle effettive esigenze di liquidità delle imprese” aggiunge la piattaforma di fintech.

“Con la presenza al Salone dei Pagamenti desideriamo dare un’anticipazione di quello che sarà il futuro della gestione bancaria, finanziaria ed economica di microimprese e liberi professionisti. Grazie alla partnership con Visa, che crede fermamente nel valore dell’innovazione a sostegno della crescita anche delle più piccole imprese, abbiamo l’ambizione di offrire strumenti di pagamento evoluti, sicuri e digitali e rispondere concretamente alle esigenze di un segmento di mercato che ancora oggi risulta sotto-servito dagli istituti finanziari tradizionali” afferma Doris Messina, Ceo e Co-Founder di Tot.



“In Europa le Pmi costituiscono la spina dorsale dell’economia e rappresentano i due terzi dei posti di lavoro nel settore privato” commenta Luca Moroni, Head of Visa Business Solutions Sud Europa. “Stanno quindi giocando un ruolo fondamentale – prosegue Moroni- nel percorso di ripresa economica dell’Europa e la loro capacità di abbracciare e integrare le tecnologie digitali non è mai stata così importante”. “Visa – aggiunge Moroni- è costantemente impegnata nel sostenere la digitalizzazione delle imprese nell’aiutarle a comprendere i benefici offerti dalle nuove tecnologie di pagamento. Siamo pertanto lieti di questa partnership con Tot per offrire nuove soluzioni di pagamento dedicate a imprese ed esercenti per digitalizzare e ottimizzare i processi aziendali, riducendo i costi ed incrementando di conseguenza la competitività”.