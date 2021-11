Lite Berlinguer-Paragone a Cartabianca e senatore si imbavaglia

Scintille tra Bianca Berlinguer e Gianluigi Paragone, che si imbavaglia a Cartabianca. Il senatore di Italexit, ospite della trasmissione, apre il suo intervento con riferimenti alla puntata di Report sui vaccini e parla mentre il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci, ha appena chiuso la sua apparizione su La7 nello studio di DiMartedì.

“Se ne sta parlando da un’altra parte, il conduttore della trasmissione è da un’altra parte”, dice Berlinguer. “Ditemi, volete che me ne vada?”, replica l’ex senatore grillino. “Ogni volta che sei venuto hai potuto parlare di quello che vuoi. E’ inutile che tu faccia la vittima”, dice Berlinguer. In studio interviene il giornalista Fabrizio Roncone, che non gradisce le intemperanze del senatore: “Paragone, lei non mi interrompa. Ha fatto il suo show…”. E Paragone, alla fine, si imbavaglia.