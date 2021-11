Minacce a Toti, presidente Liguria sotto scorta

Dopo le ultime minacce subite, il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha deciso di mettere sotto scorta Giovanni Toti. Lo riferiscono fonti vicine al presidente della Regione Liguria.

“Solidarietà agli amici Antonio Tajani e Giovanni Toti, vittime di vili e indegne minacce no vax”, scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta allargando il discorso anche al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, pure lui oggetto di macce. “Ennesimi episodi di violenza, da condannare senza se e senza ma. Avanti, senza sosta, con la battaglia per la tutela della salute di tutti!” esorta Brunetta.