“Le persone come Paragone sono fomentatori d’odio”. “Ringrazio Bassetti per aver vomitato odio contro di me e aver detto che sono un cretino. Lei dovrebbe denunciarmi”. Botta e risposta tra il professor Matteo Bassetti e il senatore Gianluigi Paragone a Cartabianca, sul tema di vaccini e green pass. (immagini raiplay.it)