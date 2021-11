Roma, per Giunta Gualtieri 6 donne e 6 uomini: i neo assessori

Una squadra composta da sei donne e sei uomini che, ha assicurato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando la giunta in Campidoglio, ”cercherà di parlare con i fatti”. Ecco chi sono i 12 neo assessori della Giunta Gualtieri.

Silvia Scozzese, vicesindaco e assessore al Bilancio. 55 anni, laureata in Giurisprudenza, consigliera della Corte dei Conti, è membro del Consiglio di indirizzo per il coordinamento delle politiche economiche di Palazzo Chigi e, dallo scorso aprile, consigliere giuridico del presidente della commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Dal 2019 al 2021 è stata Capo di Gabinetto del ministero del Sud e della Coesione territoriale. Da agosto 2015 a dicembre 2017 è stata Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito di Roma Capitale. Dal giugno 2014 a luglio 2015 ha ricoperto l’incarico di Assessora al Bilancio, Razionalizzazione della spesa e Partecipate di Roma Capitale.

Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti. 55 anni, laureata in Antropologia Culturale, dal 2006 al 2009 è stata Assessora alle politiche educative, scolastiche e pari opportunità del Municipio Roma I Centro, ricoprendo dal 2008 anche la carica di Vicepresidente. Nel 2013 è stata eletta Presidente del Municipio I di Roma, venendo poi rieletta nel 2016 e restando alla guida del Municipio fino al 2021. Nel 2021 è stata capolista per il Partito Democratico alle elezioni Comunali, risultando la candidata più votata del Pd (7.031 preferenze) e la seconda più votata in assoluto. In precedenza, ha lavorato come antiquaria, consulente aziendale e nel campo della formazione professionale.

Andrea Catarci, assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti. 52 anni, laureato in Scienze politiche, è stato vicepresidente della Scuola universitaria per la formazione politica “Polis” della Link Campus University. Dal 2006 al 2016 è stato presidente con il centrosinistra del Municipio VIII (fino al 2013 Municipio XI). Già segretario della sezione di Rifondazione Comunista del quartiere Garbatella, ha successivamente aderito a Sel, quindi nel 2020 è stato nominato coordinatore del Comitato scientifico di Liberare Roma. Attualmente svolge attività di ricerca e formazione. Alle ultime elezioni ha lavorato al percorso politico “Sinistra Civica Ecologista”, a supporto della candidatura di Roberto Gualtieri.

Barbara Funari, assessore alle Politiche Sociali e alla Salute. 46 anni, laureata in Sociologia, dottorato in Educazione Sanitaria, è coordinatrice romana di Demos – Democrazia Solidale. Dal 2013 al 2016 è stata assessora alle Politiche sociali del Municipio XIV e dal 2004 al 2018 responsabile amministrativo della fondazione D.R.E.A.M. onlus, per la quale ha svolto come volontaria missioni internazionali in Malawi, Mozambico e Tanzania. Dal 1995 al 2000 ha effettuato attività di sostegno e reinserimento sociale degli ospiti dell’ex ospedale psichiatrico romano S. Maria della Pietà e dal 1990 al 1995 si è occupata, con la Comunità di S. Egidio, dell’integrazione, recupero e sostegno di minori in difficoltà.

Miguel Gotor, assessore alla Cultura. 50 anni, Professore e saggista, insegna Storia moderna presso il dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata. È stato senatore dal 2013 al 2018. Ha scritto numerosi saggi storici, curando la raccolta delle Lettere dalla prigionia di Aldo Moro (premio Viareggio per la saggistica 2008) e la raccolta di scritti di Enrico Berlinguer ‘La passione non è finita’ (2013). Nel 2011 ha pubblicato “Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano”, e nel 2019 ‘L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon’. Collabora con La Repubblica e L’Espresso.

Monica Lucarelli, assessore alla Attività Produttive e alle Pari opportunità. 48 anni, laureata in Ingegneria Meccanica all’Università La Sapienza di Roma, è attualmente Direttore Generale di NS12, azienda informatica. Ha lavorato in Fiat e in Ntv Spa-Italotreno ed è stata project manager e consigliera di amministrazione della società Ised. Dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di presidente dei Giovani Industriali di Roma. In occasione delle scorse elezioni amministrative di Roma è stata eletta consigliera Capitolina nella Lista Civica Gualtieri Sindaco.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo. 41 anni, laureato in Economia aziendale, imprenditore del settore food e giornalista professionista. Vicepresidente e assessore a Cultura e Turismo del XIII Municipio dal 2006 al 2008. È stato Consigliere Comunale dal 2008 al 2013, poi dal 2013 al 2016, anno nel quale è stato di nuovo eletto in Campidoglio con la Lista Marchini, di cui è stato capogruppo fino al 2021. È il coordinatore della Lista Civica Gualtieri Sindaco.

Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità. 49 anni, avvocato, nel marzo 2018 è stato eletto, per la seconda legislatura consecutiva, consigliere regionale del Lazio nelle liste del Pd ed attualmente è presidente della commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti. Dal 2006 al 2008 è stato consigliere comunale di Roma, dal 2007 ha ricoperto l’incarico di responsabile del dipartimento Mobilità del PD Lazio e nel 2010 è stato eletto presidente del Pd Roma. Dal 2002 al 2005 ha collaborato con l’assessorato alle Politiche per la Mobilità del Comune di Roma ed è stato Presidente della Commissione consultiva del servizio pubblico non di linea.

Claudia Pratelli, assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro. 40 anni, Laurea e dottorato in Sociologia, è stata ricercatrice ed attivista sindacale. Impegnata sui temi della scuola, dell’università e della ricerca nelle associazioni e nei movimenti, ha fatto parte della Segreteria di Sinistra Italiana. Dal giugno 2018, per tre anni, è stata assessora alla Scuola e alle Pari Opportunità del III Municipio. Candidata in Assemblea Capitolina con la lista Roma Futura, è stata eletta con oltre 2.200 voti.

Ornella Segnalini, assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture. 67 anni, laureata in Architettura, è dirigente generale in quiescenza del ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e lo scorso 16 aprile è stata nominata commissario straordinario di Governo per il completamento della diga di Pietrarossa in Sicilia. Al Ministero ha guidato la direzione generale Infrastrutture Stradali. Dal 2010 al 2013 ha presieduto la V sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, occupandosi di strade, gallerie stradali e ferrovie.

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica. 43 anni, ingegnere elettronico ed esperto di sistemi informativi e di comunicazione, è attualmente vicecapo di Gabinetto alla Regione Lazio. Già Presidente dell’XI Municipio dal 2013 al 2016 è risultato, in occasione delle ultime elezioni amministrative per il Comune di Roma, il secondo candidato più votato (7.015 preferenze) nella lista del Partito Democratico. Ha lavorato come consulente aziendale e project manager per diverse aziende.

Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative. 38 anni, laurea in Lettere e Filosofia, Dottorato di ricerca in Storia della Lingua Italiana. Ha ricoperto diversi incarichi politici presso la Provincia di Roma, il Ministero degli Affari Esteri e la Presidenza del Consiglio. Fondatore dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte” e Presidente dell’Associazione di cultura ebraica Hans Jonas, collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI), come responsabile del programma sulle Global Cities. Nel 2021 ha partecipato alle primarie del centrosinistra per la carica di Sindaco di Roma.