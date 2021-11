Covid oggi Gb, 34.029 contagi e 193 morti in un giorno

Sono 34.029 i contagi e 193 morti per covid-19 registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi ricoveri sono 1072. Decessi e ospedalizzazioni sono in crescita rispetto alla settimana scorsa, rispettivamente del 12,3% e 3,5%, sottolinea il Guardian, riportando i dati delle autorità sanitarie.

Intanto, secondo i dati dell’ufficio nazionale delle statistiche, nella settimana terminata il 30 ottobre, una persona su 50 aveva il covid nelle case in Inghilterra, un dato che corrisponde a 1,5 milioni di persone ed è lo stesso della settimana precedente. Si tratta di una stima pari a quella del picco della seconda ondata, ai primi di gennaio. In Galles il dato è di un contagiato su 40, in Irlanda del Nord è uno su 65 e in Scozia uno su 80. La stima riguarda la percentuale di persone positive a casa, senza tener conto di quando sono state contagiate, né se siano sintomatiche o no.