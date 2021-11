Tamponamento a catena tra 19 veicoli sulla Pontina, 7 feriti

Maxi tamponamento a catena in Via Pontina, a Roma. L’incidente, all’altezza del km17.900, che ha visto coinvolti 19 veicoli è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto si sono recate diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, con i gruppi Gpit (Gruppo Pronto intervento traffico) e IX Gruppo Eur. Nel tamponamento a catena sono rimasta ferite 7 persone, di cui nessuna al momento risulta in gravi condizioni, trasportate in ospedale per le cure mediche del caso.

Gli agenti sono rimasti impegnati per ore per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e rilevare i danni sui veicoli coinvolti, oltreché per ripristinare il regolare transito veicolare.