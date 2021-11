Covid oggi Francia, oltre 2mila contagi e 55 morti in 24 ore

Salgono i ricoveri per il Covid-19 in Francia. Al momento vi sono 6.865 pazienti in ospedale, di cui 483 ricoverati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 6.709 nel saldo fra entrate e uscite. Fra i ricoverati, 1.141 sono in terapia intensiva, 121 di quali ammessi nelle ultime 24 ore.

I dati di Santé France, registrano anche 2.197 nuovi contagi e 55 morti. Ieri i casi erano 8.547, ma va tenuto conto che dopo il weekend i dati sono sempre più bassi. Lunedì scorso i contagi erano 1.866. Per quanto riguarda il vaccino, il 76,2% della popolazione totale ha ricevuto almeno una dose e il 74,6% anche la seconda. I dati sull’aumento dei ricoveri arrivano alla vigilia di un nuovo discorso del presidente Emmanuel Macron sull’emergenza sanitaria, previsto per domani sera.