Covid oggi Sicilia, 416 contagi e 1 morto: bollettino 8 novembre

Sono 416 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 8 novembre, Si registra inoltre un altro morto. 16.071 i tamponi processati, 121 i pazienti dimessi o guariti. La Regione Sicilia ha comunicato che in seguito a una verifica sui sistemi informatici da parte dell’Asp di Messina sul numero complessivo dei casi comunicati oggi 354 sono relativi a periodi precedenti al 05 novembre. Oggi il totale dei positivi nell’isola sale così 8.425 con 648 casi in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in regime ordinario sono 333; 46 sono ricoverati in terapia intensiva (sei nuovi ingressi oggi) e 8.046 sono in isolamento domiciliare.