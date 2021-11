Sondaggi politici: Pd supera Fratelli d’Italia, è primo partito

Il Partito democratico cresce in una settimana dello 0,4%, supera Fratelli d’Italia e diventa così il primo partito nell’orientamento di voto degli italiani. Questo il risultato dell’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Più in dettaglio, il Pd si attesterebbe al 20,5% delle preferenze, seguito da FdI al 20% (-0,3%). Terza la Lega al 18,8% (-0,2%), quarto il M5S al 16,4% (+0,1%), quinta Forza Italia al 7% (-0,2%). Seguono Azione al 4% (-0,1%), Verdi al 2,3% (+0,2%), quindi Mdp-Articolo 1 al 2,3% (-0,2%), Sinistra Italiana al 2,2% (-0,1%), Italia Viva al 2,1% (+0,4%), +Europa al 1,9% (+0,1%) e Coraggio Italia al 1% (+0,2%).