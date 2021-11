GFVip, Miriana Trevisan in lacrime: cosa è successo

Miriana Trevisan è stata nuovamente protagonista al Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta di lunedì 8 novembre, infatti, la show girl ha ricevuto un regalo di compleanno da parte di suo figlio Nicola che le ha scritto una lettera. La Trevisan si è commossa immediatamente e poi si è soffermata sulle parole del piccolo:

“Cara mamma, come stai? Io sto molto bene anche se mi manchi tanto. Manchi tanto anche alle gatte, anche se a loro ci sto pensando io. Intanto io ti volevo dire che tu esci o non vinci non mi importa, voglio solo che tu stia bene. Sai che ho iniziato a scrivere il mio primo libro? Poi ti dirò di cosa si tratta, ora non posso perché ho paura che qualcuno mi copi la trama. La nostra casa senza di te non è casa, anche se papà è bravo, tranne che per i vestiti, tu mi facevi mettere quello che volevo, lui no. Con lo sport va bene, con la scuola invece dobbiamo ancora abituarci perché sono cambiati tutti i professori. Non vedo l’ora di riabbracciarti e andare insieme a mangiare il nostro sushi quotidiano. Ti amo tanto mamma”.

Di fronte a questo dolcissimo gesto d’amore, Miriana Trevisan si è sciolta. Tuttavia, per l’ex moglie di Pago sono arrivati anche momenti di grande amarezza e tensione a causa della sua scelta di troncare la frequentazione con Nicola Pisu che si è lasciato andare ad una esternazione che non è piaciuta ad Alfonso Signorini. “Vai da chi ti tratta male, è quello che ti meriti”, ha esclamato il figlio d’arte, facendo molto arrabbiare anche il conduttore, che lo ha redarguito: “Non accetto che si dicano queste scemenze. Chiedi scusa, anche a voce alta, e vergognati”.

Nicola Pisu non ha, dunque, preso bene la decisione di Miriana Trevisan di interrompere il loro rapporto. La show girl, in merito alla sua scelta ha motivato: “In questi giorni a cavallo del mio compleanno gli avevo detto che avrei preso le distanze perché sapevo che mio figlio avrebbe guardato, e lui ha dimostrato tutta la sua freddezza”. “Mi avevi detto un’altra cosa, che ci saremmo potuti conoscere fuori, e non come amici”, ha precisato Pisu, che ha persino nominato la Trevisan. (in collaborazione con Ultimora News)