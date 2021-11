The Ferragnez, svelata la sigla ufficiale

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato via Instagram Stories la sigla di The Ferragnez – La serie che andrà in onda su Amazon Prime Video e che vede la coppia protagonista. “Abbiamo creato una sigla per la nostra serie The Ferragnez. Non vediamo l’ora che esca! Cosa vi aspettare di vedere?”, si legge nel post.

A cantarla sono lo stesso Fedez e Chiara Ferragni. “Tutto è iniziato con un cane e un papillon, ma pensa un po’. Perché non allarghiamo la famiglia ancora un po’, tipo yo-yo. Perché ogni volta che mi baci è un Ko, quindi baciami stupido e inizia lo show. The Ferragnez!”, il testo della canzone.