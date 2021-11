Covid oggi Italia, 8.516 contagi e 68 morti: bollettino 12 novembre

Sono 8.516 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 novembre 2021, secondo i numeri covid – regione per regione – del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Secondo i dati, registrati altri 68 morti. I nuovi decessi portano a 132.6686 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 498.935 tamponi, con un tasso positività dell’1,7%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 3.525 (ieri 3.509), con un incremento di 16 rispetto a ieri, e i ricoverati in terapia intensiva che sono 445 (+23 da ieri). Sono 4.600.612 i guariti da inizio pandemia (+4.715 da ieri) e 110.659 gli attualmente positivi (+3.739) .



SICILIA – Sono 546 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre 2021 in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi di positività su 23.109 tamponi processati. In Sicilia gli attuali positivi sono 8.985. In un solo giorno i guariti sono stati 413, mentre dei 7 decessi riportati oggi (7.085 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno è avvenuto ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 308, mentre si trovano in terapia intensiva 50 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 101 a Palermo, 162 a Catania, 124 a Messina, 23 a Ragusa, 26 a Trapani, 47 a Siracusa, 15 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento e 15 a Enna.

LOMBARDIA – Sono 1.103 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati, 99.009, con un indice di positività dell’1,1%. I morti sono stati 6, per un totale dall’inizio della pandemia di 34.222. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 434, in aumento di 25 unità da ieri, e quelli in terapia intensiva 49, quattro in più.

CAMPANIA – Sono 869 i nuovi casi di coronavirus in Campania oggi, 12 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid. I nuovi casi sono stati individuati su 26.309 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 6 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 17 i posti letto di terapia intensiva e 290 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid, entrambi i dati sono stabili rispetto a ieri.

LAZIO – Sono 1.073 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel Lazio oggi, 12 novembre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 13.955 test molecolari e 37.940 tamponi antigenici per un totale di 51.895 tamponi. Cinque i decessi (-3), 537 i ricoverati (+2), 69 le terapie intensive (+1) e +711 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 383″.

EMILIA ROMAGNA – Sono 712 i nuovi contagi da Covid-19 in Emilia-Romagna, su un totale di 27.419 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 2,6%.Quattro i decessi, uno a Piacenza (un uomo di 73 anni), uno a Imola (un uomo di 96 anni), 1 a Ravenna (una donna di 57 anni) e uno a Forlì (un uomo di 102 anni), 13.648 all’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42 (+2 rispetto a ieri), 362 quelli negli altri reparti Covid (invariati rispetto a ieri, in quanto è stato eliminato un caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare, che figurava anche tra coloro ricoverati in reparti Covid).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 316 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 414.760. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 9.760 (+392). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.356 (+390), il 95,9% del totale dei casi attivi.

ABRUZZO – Sono 152 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 94 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 84398. Il bilancio dei pazienti deceduti, non registrando alcun nuovo caso, resta fermo a 2566. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79212 dimessi/guariti (+138 rispetto a ieri).

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2620 (+14 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 468 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

VALLE D’AOSTA – Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre 2021 in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso.

I casi positivi totali da inizio emergenza ad oggi salgono a 12.412. I positivi attuali sono 115 di cui 108 in isolamento domiciliare e sette ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 11.822, +3 rispetto a ieri, i casi testati 94.032 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 250.103. Con il decesso segnalato oggi il numero di persone decedute risultate positive al virus in Valle d’Aosta sale a 475 da inizio epidemia.

CALABRIA – Sono 219 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre 2021 in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi.



I nuovi contagi sono stati rilevati su 4.833 tamponi effettuati, sono +152 i guariti. In totale 1.465 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +64 attualmente positivi, +66 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

SARDEGNA – Sono 96 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre 2021 in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso.

I 96 casi di positività sulla base di 2087 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10056 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 47 (come ieri). Sono 1701 i casi di isolamento domiciliare (54 in più rispetto a ieri). Un decesso di una donna di 95 anni, residente nella provincia di Nuoro.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 577 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti.

Dei nuovi casi, su 7.047 tamponi molecolari sono stati rilevati 531 contagi con una percentuale di positività del 7,54%; attraverso 13.362 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 46 casi (0,34%). I 4 decessi riguardano: un uomo di 66 anni di Cordenons, un uomo di 75 anni di Mortegliano, un uomo di 76 anni di Trieste e una donna di 83 anni di Trieste, tutti deceduti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 134 comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

VENETO – Il Veneto supera per il secondo giorno consecutivo 1000 nuovi contagi da covid secondo i numeri del bollettino di oggi, 12 novembre 2021. Per la precisione sono stati 1.029 nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino che fa registrare anche 7 morti, per un totale di 11.870. Salgono anche i numeri degli attuali positivi, che sono 14.872, 648 in più, e crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.

PUGLIA – Sono 265 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti.

I nuovi casi, individuati su 19.628 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 80; Bat: 7; Brindisi: 35; Foggia: 58; Lecce: 27; Taranto: 57; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 0. Sono 3.631 le persone attualmente positive, 159 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati 275.415 i casi totali nella regione, 4.418.835 i tamponi eseguiti, 264.923 le persone guarite e 6.861 le persone decedute.

TOSCANA – Sono 430 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Si registrano altri 5 morti. Dei nuovi casi registrati, 420 sono stati confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico: portano il totale a 293.773 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 279.321 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.334 tamponi molecolari e 19.168 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 9.356 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.127, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 285 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 84,4 anni.

BASILICATA – Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (17 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 594 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 (+1) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 895 (-19).