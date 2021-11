Covid oggi Francia, salgono le terapie intensive occupate

Sono 234 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore in Francia a causa del Covid. Ad annunciarlo è stata Santé publique France. Negli ultimi sette giorni, la media è stata di 314 ricoveri quotidiani, un numero che sembra essersi stabilizzato, così come quello relativo al bilancio dei morti tra i ricoverati, 33 al giorno. Sale invece il numero dei pazienti in terapia intensiva o in rianimazione, ora a 1.202.