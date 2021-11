Atp Finals, infortunio per Berrettini: si ritira contro Zverev

Finisce tra le lacrime la rincorsa di Matteo Berrettini all’Atp finals. Il tennista italiano, in svantaggio di un set (7-6, 1-0), si è ritirato per un infortunio all’inizio del secondo set del march contro Alexander Zverev. Il 24enne romano ha accusato una fitta alla schiena nel secondo gioco e il match è stato sospeso per consentire l’intervento del medico. Nonostante il tentativo di riprendere il gioco, Berrettini ha dovuto gettare la spugna e ritirarsi dall’incontro.